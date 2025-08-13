Balıkesirspor'un Kombine Bilet Fiyatları Belli Oldu
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'un iç saha maçları için kombine bilet fiyatları, geçen sezonla aynı olarak maraton tribün 1500, kapalı tribün ise 4000 TL'den satışa sunulacak.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Afyonkarahisar kampını sürdüren Balıkesirspor'da yeni sezonda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatı belli oldu. Kombineler geçen sezon olduğu gibi maraton tribün 1500, kapalı tribün 4000 TL'den satılacak. Biletler iki kategoride satışa sunulurken, kale arkası tribünleri kombine satışına kapalı olacak. Kulüpten, "Kombine fiyatlarımızda taraftarlarımızın isteği ve yönetim kurulumuzun onayı ile fiyat değişikliğine gidilmemiş, geçtiğimiz sezon fiyatları sabit tutulmuştur" açıklaması yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor