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Balıkesirspor'un Genç Yıldızı Kaan Bozkurt Ameliyat Oldu

Balıkesirspor'un Genç Yıldızı Kaan Bozkurt Ameliyat Oldu
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TFF 3. Lig temsilcisi Balıkesirspor'un 15 yaşındaki oyuncusu Kaan Bozkurt, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. Kulüp, Kaan için geçmiş olsun dileklerini iletti.

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor'un geçen sezon profesyonel yaptığı 15 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Bozkurt, dizindeki sakatlığı nedeniyle bıçak altına yattı. Kaan, İstanbul'da özel bir hastanede sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, sahalara 6 ay sonra dönecek Kaan için, "Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan genç oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor Balıkesir Ameliyat Bozkurt Futbol Sağlık Spor

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