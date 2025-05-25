Balıkesirspor'un 2. Lig Hayalleri Son Buldu

Balıkesirspor'un 2. Lig Hayalleri Son Buldu
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3. Lig Play-Off finalinde Muşspor'a 2-0 kaybeden Balıkesirspor, 2'nci Lig hayallerine veda etti. Teknik ekip ve oyuncular, yaşanan mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

3'ÜNCÜ Lig Play-Off final maçında Yeni Adana Stadı'nda Muşspor'a 2-0 kaybeden Balıkesirspor, 2'nci Lig hayallerine veda etti. Her iki yarıda da yediği gollerle rakibine yenilmekten kurtulamayan Balıkesirsporlu oyuncular ve teknik ekip, müsabakanın ardından büyük üzüntü yaşadı. En son 2014 senesinde 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e yükselen Balıkesirspor, daha sonraki yıllarda üst üste küme düşerek 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Bu sonuçla birlikte Balıkesirspor'un şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkmış oldu. Teknik direktör İsmail Ertekin ise bu kez Balıkesirspor'la şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Tecrübeli teknik adam, 2013'te takımı 2'nci Lig'den 1'inci Lige, 2014'te de Süper Lig'e çıkarmıştı. 10 yıl sonra yuvaya dönen İsmail Ertekin bu kez hedefine ulaşamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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