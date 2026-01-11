Haberler

Söke 1970 Spor: 2-1

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, evinde oynadığı maçta Söke 1970 Spor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Söke 1970 Spor'un golüyle öne geçmesine rağmen Balıkesirspor, Yekta ve Sedat Yiğit'in golleriyle maçı çevirmeyi başardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen Balıkesirspor ve Söke 1970 Spor'un maçında kazanan ev sahibi Balıkesirspor oldu: 2-1. Maçın 35'inci dakikasında Söke 1970 Spor Berhan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Balıkesirpor 40'ıncı dakikada Yekta'nın ayağından beraberliği yakaladı: 1-1. Mücadelenin 90+4'üncü dakikasında Sedat Yiğit attığı gol Balıkesirspor'a galibiyeti getirdi: 2-1. Bu sonucun ardından Balıkesirspor puanını 31 yaparken Söke 21 puanda kaldı.

