Balıkesirspor, Sebat Gençlikspor'u 4-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 26. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Sebat Gençlikspor karşısında 4-1'lik skorla galip oldu.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Abdurrahman Ayhanoğlu'nun attığı golle Balıkesirspor öne geçti. Karşılaşmanın 37. dakikasında penaltı kazanan Balıkesirspor, Bilal Şeflek'in golü ile skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda konuk ekip Sebat Gençlikspor 75. dakikada Önder Selimoğlu'nun penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi. 84. dakikada Balıkesirspor oyuncusu Erkan Süer'in attığı golle skor 3-1 oldu. Karşılaşmanın 87. dakikasında yine Balıkesirspor Batuhan Süer ile golü bularak skoru 4-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. - BALIKESİR