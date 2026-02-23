Haberler

Balıkesirspor Play-off Hattının Dışında Kaldı

Balıkesirspor Play-off Hattının Dışında Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Eskişehir Anadolu ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor, son 4 haftada 3. puan kaybı yaşayarak Play-off potasından uzaklaştı. Uşakspor'un üst üste galibiyetleri sonucu sıralamada gerilerken, taraftarlar rakip takımın kazandığı penaltı ve iptal edilen gol sonrası tepkilerini dile getirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Eskişehir Anadolu'yla 1-1 berabere kalan Balıkesirspor kendisini Play-off hattının dışında buldu. Son 4 haftada 3'üncü kez puan kaybederken galibiyet hasretini 2 maça çıkaran Bal-Kes grupta 39 puanda kaldı. Bu periyotta üst üste iki galibiyet alan Uşakspor 41 puana ulaşıp Balıkesirspor'u sollayarak adını Play-Off potasında beşinci sıraya yazdırdı. Balıkesirspor'da rakibin kazandığı penaltı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ise taraftarı çileden çıkardı. Penaltı pozisyonunda Kuban'ın kollarının arkadan bağlı olduğu, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde ise oyuncunun ofsaytta olmadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var