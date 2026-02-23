Balıkesirspor Play-off Hattının Dışında Kaldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Eskişehir Anadolu'yla 1-1 berabere kalan Balıkesirspor kendisini Play-off hattının dışında buldu. Son 4 haftada 3'üncü kez puan kaybederken galibiyet hasretini 2 maça çıkaran Bal-Kes grupta 39 puanda kaldı. Bu periyotta üst üste iki galibiyet alan Uşakspor 41 puana ulaşıp Balıkesirspor'u sollayarak adını Play-Off potasında beşinci sıraya yazdırdı. Balıkesirspor'da rakibin kazandığı penaltı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ise taraftarı çileden çıkardı. Penaltı pozisyonunda Kuban'ın kollarının arkadan bağlı olduğu, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde ise oyuncunun ofsaytta olmadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı