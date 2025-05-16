Balıkesirspor, Play-Off Finaline Bir Adım Daha Yaklaştı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Balıkesirspor, Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda 1-0 yenerek final kapısını araladı. Rövanş maçında her türlü galibiyet ve beraberlikte finale çıkacak olan Bal-Kes, 10 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönme şansını elde etmek için mücadele ediyor.
Daha önce 2013'te 2'nci Lig'de, 2014'te de 1'inci Lig'de tarihi şampiyonluklar yaşatıp Süper Lig'e taşıdığı Balıkesirspor'a bu sezon 10 yıl sonra geri dönen Teknik Direktör İsmail Ertekin, takımını bu kez de 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğunun kıyısına getirdi. Bal-Kes rövanşta hata yapmazsa 1'inci Grup'taki Karşıyaka-Muşspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada 2'nci Lig'e yükselmek için final oynayacak. Öte yandan Mazıdağı Fosfatspor deplasmanında ev sahibi ekip maç için Mardin'e giden Balıkesirspor taraftarından, "Misafirden para alınmaz" diyerek maç bileti parası almadı. Balıkesirsporlu taraftarlar Mazıdağı Fosfatspor'a ve Mardin halkına teşekkür etti.