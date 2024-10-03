Balıkesirspor, Muğlaspor Maçı İçin Antrenmanlarını Yoğunlaştırdı

Balıkesirspor, Muğlaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını mini bant ve direnç bandıyla yoğunlaştırdı.

Balıkesirspor, Muğlaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, hazırlık sürecinde mini bant ve direnç bandı kullanarak kuvvet ve adaptasyon çalışmalarına ağırlık verdi. İdmanda, dayanıklılık çalışmalarının ardından futbolcular, taktiksel oyunlar üzerinde durdu. Kulüp, taraftarlarının desteğiyle sahada güçlü bir performans sergilemeyi planlıyor. Önümüzdeki maçta kazanmak için tüm hazırlıklarını sürdüren takım, müsabakaya galibiyet parolasıyla çıkacak. - BALIKESİR