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Balıkesirspor, Muğlaspor Maçı İçin Antrenmanlarını Yoğunlaştırdı

Balıkesirspor, Muğlaspor Maçı İçin Antrenmanlarını Yoğunlaştırdı
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Balıkesirspor, Muğlaspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını mini bant ve direnç bandı kullanarak kuvvet ve adaptasyon çalışmalarına ağırlık veriyor. Takım, galibiyet parolasıyla sahaya çıkmayı hedefliyor.

Balıkesirspor, Muğlaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını mini bant ve direnç bandıyla yoğunlaştırdı.

Balıkesirspor, Muğlaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, hazırlık sürecinde mini bant ve direnç bandı kullanarak kuvvet ve adaptasyon çalışmalarına ağırlık verdi. İdmanda, dayanıklılık çalışmalarının ardından futbolcular, taktiksel oyunlar üzerinde durdu. Kulüp, taraftarlarının desteğiyle sahada güçlü bir performans sergilemeyi planlıyor. Önümüzdeki maçta kazanmak için tüm hazırlıklarını sürdüren takım, müsabakaya galibiyet parolasıyla çıkacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor Antrenman Futbol Yaşam Spor

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