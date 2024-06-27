Üye Girişi
Haberler

Balıkesirspor, Levent Eriş ile anlaşma imzaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Abdullah Bekki, yönetim kurulu üyeleri, Levent Eriş ve yardımcıları katıldı.

7 Haziran'da gerçekleşen genel kurul ile göreve geldiklerini hatırlatarak başlayan Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, "Bu genel kurulunun sonrasında yeni oluşan yönetim kurulumuz ile öncelikli olarak yapılması gerekenler ile ilgili olarak kendimize bir takvim oluşturduk ve bu takvim doğrultusunda ilerliyoruz. Yönetim kurulumuz ile birlikte kulübümüzü tanımaya çalışıyoruz. Yapıyı tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda yaklaşık bir haftadan bu tarafa sık sık görüştüğümüz Levent Eriş hocamız ile anlaşma sağladık. Bu süreçte bize her konuda çok güzel yaklaşımları olan hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Levent Eriş ise, "Yönetimin coşkusunu ve camiayı yeniden ayağa kaldırmak için yaptıkları çabayı görmek çok güzeldi. Bize de talip olan kulüpler oldu ama hiçbirinin heyecanı ve coşkusu beni memnun etmedi. Çalışacağımız ve yapacağımız çok iş var. Bizim tek hedefimiz var bu sene bu takımı şampiyon yapmak. Transfer politikasında ince eleyip sık dokuyacağız ve kaliteli bir oyuncu politikası izleyeceğiz. Balıkesir'e yeni bir başarı hikayesi yazmak için geldim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor Balıkesir Spor Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title