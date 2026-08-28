Haberler

Balıkesirspor'un ilk maçı Aliağa'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanamayacak ilk hafta maçında Balıkesirspor, Bucaspor 1928'i Aliağa Atatürk Stadı'nda konuk edecek. 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'deki karşılaşma öncesi yönetim, Aliağa Belediyesi ve Aliağa FK'ya teşekkür etti.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, iç saha maçlarını oynadığı evi Balıkesir Atatürk Stadı'nın saha zemini hazır olmadığı için sezonun ilk haftasında Bucaspor 1928'i Aliağa Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Balıkesirspor, İzmir temsilcisi Bucaspor'la aynı kentin ilçesi Aliağa'da rakip olacak. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Balıkesirspor yönetimi Aliağa Belediyesi ve 2'nci Lig'de yer alan Aliağa FK'ya stadyum desteği için teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlılar, "Balıkesirspor'umuzun, 3. Lig 2. Grup birinci hafta müsabakasında Bucaspor 1928 ile Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynayacağı müsabaka, zemin yenileme çalışmaları dolayısıyla Aliağa Atatürk Stadı'na alınmıştır. 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Aliağa Atatürk Stadı'nda oynayacağımız karşılaşma için stadyumlarını bizlere tahsis eden Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar başta olmak üzere, Aliağa FK Kulüp Başkanı Turgay Mete ve tüm Aliağa FK camiasına teşekkürlerimizi sunarız" mesajını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı

Bu ne hal Salah? Taraftar şokta
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adliyeye sevk edildi
Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği dibe vurdu

Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu
Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?