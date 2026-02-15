Balıkesirspor evinde beklenmedik kayıp yaşadı
Balıkesirspor, sezonun ilk yarısında iyi bir çıkış yakaladıktan sonra ikinci yarıda Alanya 1221 FK'ya evinde yenilerek Play-Off hattındaki yerini riske attı. Maçta ev sahibi takım, bir oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalmasına rağmen mücadele etti ancak 38 puanla beşinci sırada kaldı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında Cem Kavçak yönetiminde yakaladığı çıkışı ikinci yarıda Teknik Direktör Zafer Uysal'la sürdüren Balıkesirspor evinde beklenmedik kayıp yaşadı. İç sahada alt sıralardan kurtulma mücadelesi verip ikinci devrede 10 kişi kalan Alanya 1221 FK'ya tek golle yenilen Bal-Kes, Play-Off hattındaki yerini riske attı. Balıkesirspor bu mağlubiyetle 38 puanla grupta beşinci sırada kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor