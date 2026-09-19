Balıkesirspor, geriye düştüğü maçta Uşakspor'u 4-1 yenerek zirvedeki yerini korudu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor yenik duruma düştüğü maçta Uşakspor'u farklı mağlup ederek zirvedeki yerini bırakmadı: 4-1. Balıkesir Atatürk Stadı'nın zemini hazır olmadığı için rakibini Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes, 57'nci dakikada Yusufhan'ın golüyle geriye düştü. Kırmızı-beyazlı ekip 63'üncü dakikada Sedat Yiğit, 73'te Ali Sinan Gayla ve 83 ile 88'inci dakikalarda santrforu Emre Gemici'nin golleriyle farka koştu. Balıkesirspor bu skorla 3'te 3 yapıp 9 puana ulaştı. Uşakspor ise iki beraberliğin ardından yenilgiyle tanışıp 2 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı