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Balıkesirspor, geriye düştüğü maçta Uşakspor'u 4-1 yenerek zirvedeki yerini korudu

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Balıkesirspor, geriye düştüğü maçta Uşakspor'u 4-1 yenerek zirvedeki yerini korudu
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3. Lig 2. Grup'ta Balıkesirspor, geriye düştüğü maçta Uşakspor'u 4-1 yenip zirvedeki yerini korudu. Bal-Kes 57'de Yusufhan'ın golüyle geriye düşse de Sedat Yiğit, Ali Sinan Gayla ve Emre Gemici'nin golleriyle kazandı; 9 puana ulaşan Balıkesirspor zirvede, Uşakspor 2 puanda kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor yenik duruma düştüğü maçta Uşakspor'u farklı mağlup ederek zirvedeki yerini bırakmadı: 4-1. Balıkesir Atatürk Stadı'nın zemini hazır olmadığı için rakibini Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayan Bal-Kes, 57'nci dakikada Yusufhan'ın golüyle geriye düştü. Kırmızı-beyazlı ekip 63'üncü dakikada Sedat Yiğit, 73'te Ali Sinan Gayla ve 83 ile 88'inci dakikalarda santrforu Emre Gemici'nin golleriyle farka koştu. Balıkesirspor bu skorla 3'te 3 yapıp 9 puana ulaştı. Uşakspor ise iki beraberliğin ardından yenilgiyle tanışıp 2 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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