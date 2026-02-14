Alanya 1221: 0-1

Haberler

3. Lig 4. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor, Alanya 1221 takımına 1-0 yenilerek puan kaybı yaşadı. Maçta Alanya'nın golü 49. dakikada Burak Özdemir'den geldi, Balıkesirspor ise 76. dakikada rakip takımın kırmızı kart görmesiyle avantaj sağlama şansını kullanamadı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor evinde karşı karşıya geldiği Alanya 1221 takımına 1-0 yenilerek avantajını kaybetti. Müsabakanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Alanya 1221 takımı 49'uncu dakikada Burak Özdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Alanya 1221, dakikalar 76'yı gösterdiğinde Yusuf Ölmez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve kazanan taraf konuk takım oldu. Bu sonuçla Balıkesirspor 38 puanda kaldı, Alanya 1221 FK ise 23 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
