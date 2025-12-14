Haberler

Balıkesirspor'da sevinç büyük

Güncelleme:
Balıkesirspor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki önemli karşılaşmada evinde Denizli İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek 24 puana ulaştı ve 4'üncü sıraya yerleşti. Teknik direktör Cem Kavçak, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı ve kalan iki maçları için hedeflerinin 6 puan olduğunu ifade etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen Balıkesirspor evinde Denizli İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Artun, Hasan ve Ali'nin golleriyle galibiyete uzanan kırmızı-beyazlılar 24 puana yükselerek 4'üncü sırada yer aldı. Teknik direktör Cem Kavçak, oyuncularını yürekten kutladığını belirterek, "Evimizde önemli bir galibiyete imza attık. Play-Off hattındayız. Kalan iki maçımızda Eskişehirspor (D) ve Bornova 1877 takımlarıyla oynayacağız. Hedefimiz 6 puan. Devre arasına iyi bir konumda girmeyi amaçlıyoruz" dedi.



