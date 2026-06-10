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Balıkesirspor'a Polat Çetin geldi, transfer başladı

Balıkesirspor'a Polat Çetin geldi, transfer başladı
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3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı giren Balıkesirspor, Mert Alper Acar'ı başkan seçtikten sonra teknik direktör Polat Çetin ile anlaştı. Golcü Emre Gemici transfer edildi, Akın Akman ile görüşmeler sürüyor.

3'üncü Lig'de yeni sezona yeni yönetimiyle çok iddialı girmeye hazırlanan Balıkesirspor, Mert Alper Acar'ın tek aday olarak girdiği kongrede başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Polat Çetin'i getirip transfere de hızlı başladı. Başkan Mert Acar, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Polat Çetin, önceki sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadığı Aliağa FK'yla geçen sezon 2'nci Lig'de de zirve yarışı vermişti.

EMRE GEMİCİ TAMAM

Transfer harekatına da girişen Balıkesirspor, 52 Orduspor ile şampiyonluk yaşayan yıldız golcü oyuncu Emre Gemici ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde gol krallığı bulunan 32 yaşındaki Emre, geçen sezon 24 gol, 6 asistlik performansıyla 52 Orduspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Balıkesirspor'da yönetimin geçen sezon Eskişehirspor'da 16 golle oynayan 33 yaşındaki forvet Akın Akman'la da anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Kadrodaki skorer kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla'nın da hak mahrumiyeti biten Balıkesirspor, iki yıldız transfere imza attırdığı takdirde forvet hattını erken şekillendirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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