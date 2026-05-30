Balıkesirspor'un genel kurulu yarın yapılacak

3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un seçimli olağan genel kurulunun ilk toplantısı yarın yapılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Toplantı Salonu'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa kongre 8 Haziran Pazartesi günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmadan toplanacak. Mevcut kulüp başkanı olan Volkan Altınöz'ün aday olmayacağını açıkladığı kırmızı-beyazlılarda genç iş insanı Mert Acar başkanlığa adaylığını koymuştu.

