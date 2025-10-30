Haberler

Balıkesirspor Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerinde Yer Aldı

Balıkesirspor Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerinde Yer Aldı
Güncelleme:
Balıkesirspor, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde düzenlenen fener alayı kortejine katılarak coşkuya ortak oldu. Kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular, etkinlikte tam kadro yer aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor, kentte cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü etkinliklerinde coşkuya ortak oldu. Balıkesirspor dün sabah antrenmanının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tam kadro akşam düzenlenen fener alayı kortejine katıldı. Kortejde başkan Volkan Altınöz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Cem Kavçak ve teknik kadro, futbolcular, altyapı antrenörleri, altyapı oyuncuları ve kulüp personelleri yer aldı. Balıkesir Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej, Kızılay Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Milli Kuvvetler Caddesi geçildikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
