Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor'u 1-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Bursa Yıldırımspor'u 1-0 mağlup etti. İkinci yarının 77. dakikada Cuma Üzüm'ün attığı golle öne geçen Balıkesirspor, maçtan 1-0 galip olarak ayrıldı.
TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Bursa Yıldırımspor'u 1-0 mağlup etti.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 77. dakikada Cuma Üzüm'ün attığı golle öne geçen Balıkesirspor, maçtan 1-0 galip olarak ayrıldı. - BALIKESİR