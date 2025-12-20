Haberler

Balıkesirspor evinde Bornova 1877 ile oynuyor

Balıkesirspor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki son maçında düşme hattındaki Bornova 1877'yi evinde konuk edecek. Balıkesir ekibi, iç sahada 6'da 6 yapmayı hedefliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hafta içinde deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yenerek 3'üncü sıraya yükselen Balıkesirspor yarın ilk yarının son maçında evinde düşme hattındaki Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Grupta 27 puanı bulunan Balıkesir temsilcisi, 7 puanlı rakibini mağlup ederek iç sahada 6'da 6 yapmayı hedefliyor.

Grupta düşme potasındaki İzmir Çoruhlu FK, 15.00'te ilk 5 yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Söke 1970, deplasmanda lider Kütahyaspor'la kozlarını paylaşacak. Denizli İdmanyurdu ise alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Eskişehir Anadolu Spor'un konuğu olacak. Bu iki karşılaşmada da ilk düdük 15.00'te çalacak.

