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Balıkesirspor, Berkay Görmez ile Kiralık Sözleşme İmzaladı

Balıkesirspor, Berkay Görmez ile Kiralık Sözleşme İmzaladı
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Nesine 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Aliağa FK'dan Berkay Görmez ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Bu transfer, takımın transfer tahtasını açmasından sonra gerçekleşti.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Aliağa FK forması giyen sol kanat oyuncusu Berkay Görmez ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Transfer tahtasını açan Balıkesirspor, ilk transferi orta saha oyuncusu Emir Şenocak'tan sonra Berkay Görmez'i de kadrosuna kattığını açıkladı. Aliağa FK forması giyen sol kanat oyuncusu Berkay ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.

Balıkesirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesirspor, sezonun ilk yarısında Aliağa Futbol A.Ş forması giyen 24 yaşındaki sol kanat-forvet oyuncusu Berkay Görmez ile sezon sonuna dek (kiralık) sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Berkay Görmez ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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