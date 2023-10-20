Balıkesirli Öğrenciler Spor Başarılarıyla Gurur Veriyor

Balıkesirli öğrenciler, Taekwondo ve Muay Thai spor dallarında elde ettikleri şampiyonluklarla okullarını gururlandırdı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından kabul edilen öğrenci şampiyonlar, disiplinli çalışmaları ve sporun derslere olan olumlu katkıları hakkında konuştu. Ziyarette, Taekwondo ve Muay Thai sporlarının fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağladığı vurgulandı. Balıkesirli öğrenciler, Türkiye ve Dünya Şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla ilimizi gururlandırdı.

Balıkesirli öğrenciler çeşitli spor dallarında elde ettikleri başarılarla okullarını gururlandırmaya devam ediyor.

"Taekwondo" ve "Muay Thai" spor müsabakalarında şampiyonluk elde eden öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti.

Öğrenci şampiyonlar, başarıya giden yoldaki disiplinli çalışmaları ve yaptıkları sporun derslerine olumlu yöndeki katkıları hakkında Tatlı'yla sohbet etti.

Türkiye ve Dünya Şampiyonu olan 4 öğrenciyle birlikte Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın, Savaştepe Fatih Ortaokulu Müdürü Şeyma Betül Karapınar ve Altıeylül Ortaokulu Müdürü Bedri Bayrak'ın bulunduğu ziyarette; disiplinli bir şekilde çalışma gerektiren "Taekwondo" ve "Muay Thai" spor dallarının fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağladığı vurgulandı.

Antalya Kemer'de 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Muay Thai" Dünya Şampiyonası'nda, Savaştepe Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Çilem Güngör 42 kg kategorisinde Dünya Şampiyonu, Ayşe Sevinç 38 kg kategorisinde ve Belinay Güngör 36 kg kategorisinde Dünya 2.si; 1-5 Ekim tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen "Taekwondo "Türkiye Şampiyonası'nda Altıeylül Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Nisanur Bulut Türkiye Şampiyonu olarak ilimizi gururlandırdı.

İlimize başarılarıyla gurur yaşatan öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesini, öğrencilerimizin en az bir spor dalında kendilerini geliştirmelerini önemsiyor ve Müdürlüğümüzce destekliyoruz. Avusturya'da Kasım ayında düzenlenecek olan 'Taekwondo' Dünya Sampiyonası ile 2 Kasım'da başlayacak olan 'Muay Thai' Akdeniz Oyunları'na katılacak olan öğrencilerimize başarılar diliyor; başarıya giden yolda öğrencilerimize destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR