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Balıkesirli eskrimciler Ankara’da dereceye girdi

Balıkesirli eskrimciler Ankara’da dereceye girdi
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Ankara’da düzenlenen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Eskrim Flöre Federasyon Kupası Müsabakaları’nda Balıkesirli sporcular önemli dereceler elde etti.

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Eskrim Flöre Federasyon Kupası Müsabakaları'nda Balıkesirli sporcular önemli dereceler elde etti. Milli sporcu Kıvanç Kırtay gençler kategorisinde birinci olurken, Nil Kırtay ve Duru Ayata yıldızlar kategorisinde üçüncü oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele eden milli sporcu Kıvanç Kırtay, gençler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve şampiyonluğa ulaştı.

-Yıldızlar kategorisinde iki üçüncülük

Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Nil Kırtay ve Duru Ayata ise müsabakaları üçüncü sırada tamamlayarak derece elde etti. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcular ve antrenörlerin gösterdiği mücadele, azim ve başarı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlandı. Mesajda, sporcuların başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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