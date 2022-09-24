Balıkesir spor: Şampiyon güreşçi Yasemin Adar Yiğit Burhaniye'ye konuk oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, Balıkesir'in Burhaniye ilçesine konuk oldu. Balıkesirli Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalya sevincini Burhaniyelilerle paylaştı.

Şampiyon olduktan sonra Memleketine dönen Adar Yiğit, ayağının tozuyla Burhaniye'ye gelirken, Kaymakam İlyas Memiş ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in misafiri oldu. Şampiyon güreşçi Atatürk Spor Salonunda öğrencilerle de bir araya geldi. Yiğit ile birlikte antrenör ve teknik ekibi makamında ağırlayan Başkan Deveciler, Milli Şampiyonu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Burhaniye ziyaretine milli güreşçi Aslan Seyhanlı ile Adar'ın Antrenörü Kemal Kurt da katıldı. Yasemin'e gösterdiği üstün başarıdan dolayı cumhuriyet altını hediye ettikten sonra plaket ve yöresel Burhaniye ürünlerinden oluşan bir sepet takdim eden Deveciler, "Ülkemizin gururu, ilklerin sporcusu ve ayrıca Balıkesirli hemşehrimiz Dünya Şampiyonumuzu Burhaniye'de ağırlamaktan büyük gurur duyduk" dedi. Daha sonra Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Yasemin Adar Yiğit ve ekibi adına Belediye Blue Port Otel'de bir yemek düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban ve Belediye Kültür Müdürü Rukiye Güven'in de katıldığı yemek sonrası Yasemin Adar Yiğit, Burhaniye Kapalı Spor Salonunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alpaslan ve hocaları ile birlikte gençlerle bir araya gelerek olimpiyat maceralarını aktardı. Şampiyon güreşçi öğrencilerin sorularını da cevapladı. - BALIKESİR