BALIKESİR - "Kamp, Karavan ve Off-Road Festivali" düzenlendi - Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Kamp, Karavan ve Off-Road Festivali" gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir ve Sındırgı belediyeleri, Yaylabayır Mahallesi Muhtarlığı ile Triton Anadolu, Balıkesir ve Sındırgı off-road kulüplerince organize edilen festivalde eğlenceli ve adrenalin dolu etkinlikler düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu da off-road heyecanına ortak oldu.

Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin çok keyifli geçtiğini söyledi.

Katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şıldak, "Hayatımda ilk defa ATV kullandım. Bu heyecana ortak oldum. Çok güzel bir etkinlik, doğaya, tabiata da vurgu yapılıyor. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Yavaş da festivalde birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

İnsanların doğayla barışık olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Doğanın bize sunduğu imkanları daha iyi anlamamız lazım. Yoksa şehrin kaotik ortamında kayboluruz. Vatandaşlarımızı doğal şehir Sındırgı'ya bekliyoruz." dedi.

AA / Spor