Haberler

Susurluk'ta Gençlik ve Spor Festivali Coşkusu

Susurluk'ta Gençlik ve Spor Festivali Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Susurluk Stadı’nda coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Susurluk Stadı'nda coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Gençleri ve vatandaşları spor, eğlence ve gençlik faaliyetleriyle buluşturan festival, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında, Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik stantlarımız açıldı. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı bulurken festival alanında birbirinden farklı spor ve etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Festivalde mini golf, mini langırt, masa tenisi, şişme dart, şişme penaltı, şişme parkur, okçuluk, badminton ve ayak tenisi alanları yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra akıl ve zeka oyunları, çuval yarışı, halat çekme, penaltı yarışmaları ve yüz boyama etkinlikleri de katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Eğitmenlerimiz eşliğinde step-aerobik ve çeşitli spor etkinlikleri yapılırken, sürpriz ödüllü yarışmalar da festival coşkusuna renk kattı. Gençler ve vatandaşlar farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı bulurken, gün boyunca spor ve eğlence bir arada yaşandı.

Festivalde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, sporun toplumun her kesimine ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, "Gençlik ve Spor Festivali ile gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sporun farklı branşlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada amacımız yalnızca spor yaptırmak değil; gençlerimizin sosyalleşebileceği, eğlenebileceği ve yeni deneyimler kazanabileceği ortamlar oluşturmak. Gençlerimizin enerjisini ve vatandaşlarımızın ilgisini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Balıkesir genelinde spor ve gençlik faaliyetlerini daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi

Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

İstanbul’da yaşaması en zor 3 nokta! Aynı ilçeden 3 mahalle var

İstanbul’da yaşaması en zor 3 nokta! Aynı ilçeden 3 mahalle var
CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı

CIA Başkanı'ndan sürpriz Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı
Bodrum'da kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı! Depodan 400 kilo bozuk et çıktı

Kasapta mide bulandıran manzara

İsrail yine haddini aştı! Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya yeni tabela asıldı

İsrail yine haddini aştı! Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya...
Hülya Avşar yardımcısına öyle bir şey yaptı ki...

Hülya Avşar yardımcısına öyle bir şey yaptı ki...
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor