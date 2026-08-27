Susurluk'ta Gençlik ve Spor Festivali Coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Susurluk Stadı'nda coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Gençleri ve vatandaşları spor, eğlence ve gençlik faaliyetleriyle buluşturan festival, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında, Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik stantlarımız açıldı. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı bulurken festival alanında birbirinden farklı spor ve etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Festivalde mini golf, mini langırt, masa tenisi, şişme dart, şişme penaltı, şişme parkur, okçuluk, badminton ve ayak tenisi alanları yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra akıl ve zeka oyunları, çuval yarışı, halat çekme, penaltı yarışmaları ve yüz boyama etkinlikleri de katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Eğitmenlerimiz eşliğinde step-aerobik ve çeşitli spor etkinlikleri yapılırken, sürpriz ödüllü yarışmalar da festival coşkusuna renk kattı. Gençler ve vatandaşlar farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı bulurken, gün boyunca spor ve eğlence bir arada yaşandı.

Festivalde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, sporun toplumun her kesimine ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, "Gençlik ve Spor Festivali ile gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sporun farklı branşlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada amacımız yalnızca spor yaptırmak değil; gençlerimizin sosyalleşebileceği, eğlenebileceği ve yeni deneyimler kazanabileceği ortamlar oluşturmak. Gençlerimizin enerjisini ve vatandaşlarımızın ilgisini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Balıkesir genelinde spor ve gençlik faaliyetlerini daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı