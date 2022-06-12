Balıkesir'de genç karateciler kuşak sınavında ter döktü - Haberler

Manyas Belediye spor Karate Takımından 28 karateci ile yine Manyas Belediye spor bünyesinde faaliyet gösteren Gönenli 32 karateci Manyas spor salonunda yapılan kuşak atlama sınavında ter döktü.

Toplam da 60 karatecinin katıldığı kuşak sınavında 58 kursiyer bir üst kuşağa geçti. Yapılan kuşak atlama sınavında beş öğrenci siyah kuşak sınavına girme hakkı kazanırken, 28 karateci sarı kuşağa, 8 karateci turuncu kuşağa, 18 karateci yeşil kuşağa geçti.

Küçük karatecilerin kuşak sınavında aileleri de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Belediye Başkanı Tancan Barcin "Çocuklarımızın mücadelesi beni gerçekten çok etkiledi.Biz belediye olarak daima çocuklarımızın yanında olduk, müsabakalara giderlerken kendilerine maddi, manevi destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz, yeter ki onlar spor yapsın, spordan uzak kalmasınlar. Tabi bu arada derslerini de kesinlikle ihmal etmesinler. Zaten evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı onların ne kadar zeki birer kişi olduklarını kanıtlıyor."