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Balıkesir'de Başarılı Sporculara Madalya Töreni

Balıkesir'de Başarılı Sporculara Madalya Töreni
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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, taekwondo ve yüzme branşlarında başarı gösteren sporcularla bir araya gelerek madalya takdim etti. Sporcular, azim ve disiplinle daha büyük hedeflere ulaşacaklarını ifade ettiler.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, taekwondo branşında elde ettikleri başarılar ile dikkat çeken sporcular ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü yüzme branşı sporcularıyla bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, başarılı sporculara madalya takdim edildi.

Madalya töreninde konuşan Adem Özalp, sporcuları elde ettikleri başarılar için tebrik ederek, "Sizler, azminiz ve disiplininizle geleceğimizin teminatı olduğunuzu gösterdiniz. Bu başarılar, sadece kendi kariyeriniz için değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin sporuna katkı sağlamakta" dedi.

Taekwondo ve yüzme branşlarında yapılan antrenmanların ve yarışmaların önemine de değinen Özalp, gençlerin sporla daha sağlıklı bir yaşam sürmelerinin yanı sıra, disiplin ve özveri ile hedeflerine ulaşabileceklerini belirtti.

Başarılı sporcular, kendilerine sağlanan destek için teşekkür ederken, gelecek hedefleri doğrultusunda daha fazla çalışacaklarının sözünü verdiler. Bu tür etkinliklerin, motivasyonlarını artırdığını ifade eden sporcular, kendilerine verilen destekle daha büyük başarılar elde etmeyi amaçladıklarını vurguladılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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