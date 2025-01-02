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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Milli Sporcularla Sözleşme İmzaladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Milli Sporcularla Sözleşme İmzaladı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, olimpik güreşçi Yasemin Adar Yiğit ve boksör Esra Yıldız Kahraman ile sözleşme imzaladı. Belediye Başkanı Ahmet Akın, sporun önemine vurgu yaparak, Balıkesir'i bir spor şehri haline getirmek istediklerini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye spor, milli sporculardan güreşçi Yasemin Adar Yiğit ve boksör Esra Yıldız Kahraman ile sözleşme imzaladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediyenin hizmet binasında milli sporcular için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Balıkesir'i bir spor şehrine dönüştürmek istediklerini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcularla gücüne güç kattığını anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Bugün olimpik sporcularımız Yasemin Adar Yiğit ve Esra Yıldız Kahraman ile sözleşme imzalamak için buradayız. Bu güçlü kadroya bir değer kazandırıyoruz ve milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu oluyor. Bu sözleşmelerle Türkiye'de 3 farklı branşta olimpiyat madalyasına sahip sporcuların bulunduğu tek kulüp olma başarısını da ortaya koyuyoruz. Güreşte Yasemin, boksta Esra ve tekvandoda Nafia ile kendi alanlarında en prestijli ödüllerin sahiplerinin yuvası olmaktan da mutluluk duyuyoruz."

Akın, başarılı sporcularla Balıkesir'in spordaki madalya sayısını arttırmak istediklerini belirterek, karakterleri ve başarılarıyla Yasemin, Esra ve Nafia'nın Balıkesir'deki genç sporculara rol model olacağını bildirdi.

Konuşmanın ardından milli sporcular, sözleşmelerini imzaladı.

İmza töreninde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Uğur Baysal ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor
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