Haberler

Ferencvaros cephesinden Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Ferencvaros cephesinden Trabzonspor maçı değerlendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely, Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç aldıklarını ancak Macaristan’da oynanacak olan ikinci karşılaşma da ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely, Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç aldıklarını ancak Macaristan'da oynanacak olan ikinci karşılaşma da ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü Balazs Borbely, karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Maçın ilk yarısında iyi olan bizdik. Rakip ikinci yarıda oyuncularında ve oyun planında değişiklik yaptı. Bizi kendi alanımıza hapsetmeyi başardılar. Biz iyi bir oyun sergiledik ve oyuncularım iyi performans sergilediler. Buradan iyi bir skorla ayrılıyoruz. Evimizde bunu koruyarak turu geçmek istiyoruz" dedi.

"İkinci maçta ne olacağını tahmin etmek zor"

Trabzonspor'un ikinci yarıda yaptığı hamlelerin oyunun seyrini değiştirdiğini ifade eden Borbely, "İlk yarı iyi olan bizdik. Oyuncu değişiklikleriyle rakip oyuna hakim oldu. İkinci maçta ne olacağını tahmin etmek zor. Evimizde taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir maç ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Dünyaca ünlü isim burada oynuyor"

Trabzonspor'un kadrosuna da değinen Borbely, "Dünyaca ünlü isim burada oynuyor. Macaristan Ligi'ne bakıldığında burasının daha iyi olduğunu söylemek daha gerçekçi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız

ABD'den savaşın boyutunu değiştirecek hamle: Tarihin en serti...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
Batılı ülkeler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösterdi

Netanyahu'ya soğuk duş! En ummayacağı 7 ülkeden veto yedi
Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı

G.Saray maliyetini açıkladı! Ateş pahası bulan da var, normal diyen de
Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan planı! Seçimleri kazanan Paşinyan yeni programını açıkladı

Seçimleri kazanan Paşinyan'dan yeni Türkiye ve Azerbaycan planı

Vlahovic muradına erdi: İlk kez Dolmabahçe çimlerinde

Sonunda muradına erdi