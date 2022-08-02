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Bal-Kes'te iç transfer bütün hızı ile sürüyor

Bal-Kes'te iç transfer bütün hızı ile sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Geçen sezonlarda Balıkesirspor formasını terleten Doğa İşeri, Oğuz Han Aynaoğlu, Sedat Dursun, Ayberk Kaygısuz ve Birol Parlak ile sözleşme imzalandı.

Balıkesirspor tesislerinde Başkan Nedim Ömer ile Futbol Şube sorumlusu İsmet Deniz ile bir araya gelen Doğa İşeri, Oğuz Han Aynaoğlu, Sedat Dursun, Ayberk Kaygusuz ve Birol Parlak, Balıkesirspor'a bağlayan imzalarını attılar. Balıkesirspor kulübünden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Doğa İşeri de İmzaladı. İç transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor'umuz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz'in katılımıyla düzenlenen törende 5.5 sezondur formamızı giyen tecrübeli sol bek Doğa İşeri ile sözleşme imzaladı.

Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Doğa İşeri'ye kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz.

Balıkesirspor'umuz, Altyapımızdan yetişen yetenekli oyuncumuz Ayberk Kaygısız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Başkanımız Nedim Ömer, Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz ile As Başkanımız Ahmet Erkarapınarlı katıldı.

Yapılan anlaşma, geleceğimiz olan Ayberk Kaygısız'a ve camiamıza hayırlı olsun.

Oğuzhan Aynaoğlu ile devam ediyoruz!

İç transfer çalışmalarına devam eden Balıkesirspor'umuz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz'in katılımıyla düzenlenen törende 1.5 sezondur formamızı giyen tecrübeli futbolcumuz Oğuzhan Aynaoğlu ile sözleşme imzaladı.

Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Oğuzhan Aynaoğlu'na kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz.

Sedat Dursun da aramıza katıldı!

İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz'in katılımıyla düzenlenen törende 1.5 sezondur formamızı giyen başarılı futbolcumuz Sedat Dursun ile sözleşme imzaladı.

Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Sedat Dursun'a çubuklu forma altında başarılar dileriz.

Birol Parlak ile yeniden!

İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz'in katılımıyla düzenlenen törende 2 sezondur formamızı giyen tecrübeli futbolcumuz Birol Parlak ile sözleşme imzaladı.

Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Birol Parlak'a kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. Balıkesirspor'da yeni sezon çalışmalarına Ali Hikmet Paşa tesislerinde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Birol Parlak Futbol Spor Haberler

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