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Bölgesel Amatör Lig'in ismi Profesyonelliğe Geçiş Ligi oldu

Bölgesel Amatör Lig'in ismi Profesyonelliğe Geçiş Ligi oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'in adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdi. Yeni lige katılım şartları, ücretler ve oyuncu uygunluk kriterleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adının, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirildiğini açıkladı.

TFF, Bölgesel Amatör Lig'in isminin değiştiğini belirterek bu ligde mücadele edecek kulüplerin katılım şartları ve oyuncu uygunluklarına yönelik açıklama yayımladı. 2026-2027 sezonunda BAL'da yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yer alacak kulüplerin gerekli evrakları 7 Ağustos tarihine kadar federasyona gönderilmesinin zorunlu olduğu aktarıldı. Lige katılacak olan kulüplerin katılım bedeli ve şartlarla ilgili ise şu ifadeler yer aldı:

"Lige katılım bedeli olarak 250 bin TL nakit ve lige katılım teminat bedeli olan 750 bin TL'yi nakit veya banka teminat mektubu olarak sunmak zorundadır. Lige katılım bedeli olarak nakit yatırılan 250 bin TL sezon sonunda kulüplere iade edilmeyecektir. Kulübün varsa TFF'ye ödemek zorunda olduğu Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından verilen para cezası bedelleri, takımın veya taraftarların saha veya statlara vermiş oldukları zarar vb. bedeller bu teminat bedelinden kesildikten sonra kulüplere iade edilecektir. Lige katılım ve 1 yıllık banka teminat bedelleri, fikstür çekiminin ardından takımın ligden çekilmesi veya çıkarılması halinde iade edilemez. PGL'ye katılacak olan kulüpler tarafından, müsabakalarını oynayacakları, antrenmanlarını yapacakları saha ve tesislerin kendilerine tahsis edildiğine dair belgenin sunulması zorunludur. Belge ibrazını yapamayan kulüpler lige alınmayacaktır. Bu sebeple lige alınmayan kulüp veya kulüplerin yerine, ilgili yerel ligde sıralamaya göre en üst takım veya takımlar statüde belirlenen kriterleri taşımaları halinde lige katılım sağlayacaktır. Bu takımların kriterleri taşıyıp taşımadıkları TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecektir" denildi.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) oyuncu uygunlukları ise şöyle:

PGL müsabakalarında 01.01.2002 - 31.12.2011 arası doğumlu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynayabilir.

PGL müsabakalarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 (beş) futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynayabilir. Kulüpler geniş kadrolarında 2001 ve öncesi doğumlu daha fazla oyuncu tescil edebilirler.

PGL müsabakalarında 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2026-2027 sezonunda PGL'de yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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