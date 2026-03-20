Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş
İki gün önceki Darülaceze iftarında Sadettin Saran'ın Mustafa Varank'ın "baklava" sözlerine verdiği esprili yanıtın Ali Koç'u çok kızdırdığı ve bu ifadelerin Koç cephesinde "densizlik" olarak görüldüğü öne sürüldü.
İki gün önce Darülaceze'de Bilal Erdoğan'ın organize ettiği iftar programı, spor ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Gecede Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran ile AK Parti Milletvekili Mustafa Varank arasında geçen diyalog dikkat çekmişti.
VARANK'TAN ESPRİLİ GÖNDERME
İftar sırasında Mustafa Varank, Sadettin Saran'a dönerek "Güllaç var, baklava olsa getirirdik size..." ifadelerini kullandı. Bu sözler masada gülüşmelere neden oldu.
SARAN'DAN KARIN KASI GÖNDERMESİ
Varank'ın sözlerine esprili bir yanıt veren Sadettin Saran, "Sayın Bakanım, ben Ali Koç gibi değilim. Benim kendi baklavalarım var" dedi. Saran'ın bu sözleri, fit vücut yapısına gönderme olarak yorumlandı ve masadakileri güldürdü.
KULİSLERDE GERİLİM İDDİASI
Gazeteci İrfan Yirmibeş'in iddiasına göre, Saran'ın bu sözleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç cephesinde rahatsızlık yarattı. İddiada, söz konusu ifadelerin "densizlik" olarak değerlendirildiği öne sürüldü.