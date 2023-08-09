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Bakırköy Belediyesi sahayı yenilemeyince devreye Bağcılar Belediyesi girdi

Spor Haberleri

CHP'li Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki basketbol sahasının çizgilerini yenilemeyince devreye AK Partili Bağcılar Belediyesi girdi. Başkan Abdullah Özdemir'in talimatıyla Bağcılar Belediyesi ekipleri, okul sahasının çizgilerini yeniledi.

Başkanlığında Bülent Kerimoğlu'nun bulunduğu CHP'li Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bakıma ihtiyacı olan basketbol sahasının çizgilerini yenilemedi. Lise yönetiminin çabaları çözümsüz kalınca, durumdan haberdar olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir devreye girdi.

Abdullah Özdemir'in talimatıyla Bağcılar Belediyesi ekipleri liseye giderek basketbol sahasının çizgilerini yeniledi. Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür eden Bakırköy Anadolu Lisesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul bahçemizin saha çizgileri yenileniyor teşekkürler Bağcılar belediyesi.." notunu düştü.

Haberler.com - Spor

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