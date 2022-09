- Bakasetas: "Son haftalardan sonra böyle bir galibiyet önemliydi"

TRABZON - Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Bakasetas, alınan kötü sonuçlardan sonra böyle bir galibiyet almanın çok önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Bakesetas, "Özellikle son maçla baktığınızda performans olarak değerlendirdiğimizde işin psikolojik nedenlerini ele aldığınızda bizim için zor maç olacağının bilincindeydik. Maç içerisinde gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Skor daha farklı olabilirdi. Kötü sonuçlardan sonra böyle bir galibiyet almak çok önemlidir. Pazar günü çok önemli bir rakibe karşı oynayacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Adaptasyon sürecinde takıma katılan bir çok ismin olduğunu belirten Yunan oyuncu, "Adaptasyon için biraz zaman var. Aramıza çok katılan ve değişen oyuncularımız oldu. Bu oyuncuların da tabii ki zamana ihtiyacı olacak. Ama bu adaptasyon süreci bizim için asla bahane olmayacak. Biz kendimize baktığımızda sorumlulukları almayı istiyoruz. Bu sadece hocanın sorumluluğu değil. Biz takımdaki oyuncular olarak da bir sorumluluk varsa, bu bizim sorumluluğumuz. Biz bunu bahane olarak görmüyoruz. Ama aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Onlar içinde zamana ihtiyaç olacak ama gelen arkadaşlarımızın takıma çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun içerisinde bunu zaten görüyoruz. Sezon içerisinde onların bize çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Her zaman kaleye yakın olmak istiyorum"

Kaleye yakın olmayı çok istediğini belirten Bakasetas, "10 numara pozisyonu oynadığımı herkes biliyor. Bu bir sır değil. Benim isteğim her zaman kaleye yakın olmak her zaman şut atabileceğim noktada olmak ama ben 8 numara pozisyonunda da gayet iyi performans verebildiğimi ve Marek'in olmadığı durumlarda sakat olduğu veya cezalı olduğu durumlarda takımın bana ihtiyacı olduğu durumlarda her zaman takımım için elinden geleni yapmaya çalışan, iyi performans vermeye çalışan, bunu da zaman zaman gösteren bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Tabii ki takımın nerede bana ihtiyacı varsa nerede olmamı istiyorsa ben orada olurum. Hangi pozisyonda olduğum değil, takımın bana nerede ihtiyacı olduğu önemli" ifadelerini kullandı.