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Bakan Bak, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi

Bakan Bak, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Konya heyetiyle bir araya gelerek kentteki gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Konya heyetiyle bakanlıkta bir araya geldi

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Konya'da yürütülen gençlik ve spor yatırımlarının ele alındığını belirtti.

Kentte devam eden yatırımların değerlendirildiğini kaydeden Bak, gençlerin, sporcuların ve vatandaşların ihtiyaç ile talepleri üzerine istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Konya'nın gençlik ve spor alanındaki gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Bak, "Gençliğin ve sporun şehri Konya'mız için çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, ziyaret ve katkıları dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Konya heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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