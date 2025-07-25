Bakanlardan BİGG Spor Ödülleri öncesi ortak mesaj / Haber eklendi

İSTANBUL'da gerçekleştirilen BİGG Spor Ödülleri Töreni öncesi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamalarda bulundu.

OSMAN AŞKIN BAK: TÜRKİYE'DE SPOR TEKNOLOJİSİ DE GELİŞİYOR

Tören öncesi Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise, "Sayın Bakanım bugün BİGG Spor ödülleri için bir aradayız. Tabii spor bir endüstri. Dolayısıyla endüstri kurallarına göre bizim de hamleler yapmamız gerekiyor. Artık sporcuya ne kadar koştuğunu, atletik performansının ne olduğunu ölçen yapılar sistemler var ve bu sistemler artık artıyor. Bunun yanında tabii Türkiye geçmişte hep yurt dışından spor ekipmanları ithal eden bir ülke idi. Pek çok alanda da biz bunu nasıl aşarız, neler yapabiliriz diye çaba içerisine girdik ve bu artık pek çok ürünü, dışarıdaki bedelinden 4'te 1'ini kapsıyor. Beşte bir fiyatına üretme kabiliyetine firmalarımız erişti. Dolayısıyla bu bizim için de çok çok önemli. Dövizimiz dışarıya gitmiyor. Türkiye'de spor teknolojisi de gelişiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla TÜBİTAK'la beraber yaptığımız bu proje çerçevesinde de gerçekten firmaların ortaya koydukları projeler bir anlam buluyor. Bir karşılık buluyor ve pazar buluyor. İfade ettikleri gibi dışarıya ihracat yapan firmalarımız var. Tabii toplumsal olarak da bizim görevimiz vatandaşlarımıza sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlamak. Bunun için de bir tehlike bizi bekliyor. Obezite. Yani az hareket eden bir toplum haline gelmeye başladık. Onları yönetecek antrenörlük yapacak sistemler var. Biraz evvel de gezerken de gördük. Telefonlarımızda da görüyorsunuz. Bugün kaç adım attık? Kaç tane kalori yaktın? Gibi meraklarımız oluşmaya başladı. Bu artıyor. Dolayısıyla toplumu hareketlendirmemiz lazım. Hareketlenen toplumun dönüşümünde ne olacak? Sağlık giderlerimiz azalacak. Teknolojik desteklerle beraber daha sağlıklı yaşayan bir toplum haline geleceğiz. Dolayısıyla biz bakanlığımıza spor endüstrisi alanında yapılan bu girişimleri destekliyoruz. Tabii sporun içinden gelen cumhurbaşkanımız, gençliğin içinden gelen cumhurbaşkanımız hakikaten sporda da bu yatırımların yapılmasını teşvik ediyor. Türkiye milli teknoloji hamlesini çok iyi noktalara taşıdı. Teknofest'le beraber gençlerimizin inanılmaz bir teveccühü var. Sporda antrenörlerimiz, sporcuların performansını ölçerken sağlıkçılar onların dinlenmesini sağlarken hangi sakatlıkları önlerken veya sakatlığını tedavi ederken bu tip teknolojiler kullanmalarını bekliyoruz ve bu yönde de onun önünü açıyoruz. ve bu noktada da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bu süreci yönetiyoruz. 2021 yılından beri düzenleniyor. Biz de bu noktada heyecanlıyız, hevesliyiz. ve özellikle de mesela jimnastik alanında dışarıdan aldığımız malzemeleri artık içeride üreterek kullanıp onları kullanmaya başladık. Atıcılık alanında üretilen tabancalarımızın ödediğimiz dövizler artık Türkiye'de kalmaya başladı. Bu da çok çok önemli. Bizi de gururlandırıyor. Spor teknolojisi ve spor endüstrisini de bu şekilde yönettiğimiz için de şekilde mutluyuz. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Başarılarının artacağına inanıyoruz. Sporcularımızın başarısı için de bu ürünler ortaya çıksın" dedi.

MEHMET FATİH KACIR: SPOR ÖDÜLLERİ BU YATIRIMLAR İÇİNDE AYRICALIKLI BİR KONUMA SAHİP

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı değerlendirmede "Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanımızın ev sahipliğinde BİGG Spor ödül törenine hep birlikte icra edeceğiz. 2021 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK Gençlik ve Spor Bakanlığımızla iş birliğiyle BİGG Spor projesini sürdürüyoruz. Malumunuz Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefleri kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda yerli ve milli teknoloji geliştirme amacımız var. Sporda şüphesiz bu amaçtan bağımsız değil. Bir yandan özellikle son yirmi üç yılda kurduğumuz muhteşem spor altyapılarıyla yetişen sporcularımız dünyada göğsümüzü kabartırken bir yandan bizler de bu altyapıyı daha fazla yerli ve milli teknolojiyle destekleyici çalışmalar sürdürüyoruz. TÜBİTAK her yıl üç yüzden teknoloji girişimcisine dokuz yüz bin lira yatırım yapıyor. Ama BİGG spor ödülleri bu yatırımlar içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip. Çünkü bu ödüller kapsamında TÜBİTAK'ın sunduğu yatırım desteklerine Gençlik ve Spor Bakanlığımızla destekleriyle katkı veriyor. ve böylelikle spor teknolojileri alanında ürün ve hizmetler geliştiren, inovasyon yapan girişimcilerimizin çalışmaları hızlanıyor. İşte az önce değerli bakanımız Osman Aşkın Bak Beyefendiyle birlikte çok farklı spor branşlarına yönelik ürünler ve hizmetler geliştiren girişimcilerimizi dinledik, gururlandık. Geliştirdikleri ürünleri onlarca ülke ihraç eden, binlerce ürünü hali hazırda piyasaya sunmuş. Teknofest yarışmalarına katılarak başladıkları yolculuğu bir projeden teknoloji girişimine dönüştüren ve şimdi dünyaya açılan girişimcilerimize şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadık. Birazdan bu yılın ödül törenini icra ederken de önümüzdeki dönemde günlük yaşamda ve özellikle spor tesislerinde sıklıkla karşılaşacağımız ürünleri geliştiren girişimcilerimize ödüllerini tevcih edeceğiz. Ben az önce İDEF'teydim. Türk savunma sanayinin dünya sahnesine çıktığı bir platform İDEF. Orada savunma sanayinde yürüttüğümüz çalışmalarla bir kez daha gururlandık Gökhan projesinin tanıtımını Milli Savunma Bakanımızla birlikte yaptık. Türkiye'nin hava füzelerini geliştiriyoruz TÜBİTAK eliyle. Gökdoğan'dan, Bozdoğan'dan sonra, Gökhan projesini inşallah hayata geçireceğiz. İşte şimdi de spor teknolojileri için, Gençlik Spor Bakanımızla birlikteyiz. Dur durak bilmeksizin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda girişimcilerimizin önündeki engelleri kaldırmaya onları hızlandırmaya devam ediyoruz. Türkiye bugün teknoparklarında 11 bin 500'den fazla girişimcisiyle muhteşem bir eko-sisteme sahiptir. İnanıyorum ki bu ekosistemin sunacağı ürünler ve teknolojiler sporun toplumsallaşması başarılı sporcuların yetişmesi adına da çok büyük faydalar, yararlar sağlayacak. Ben özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Beyefendi'ye bu programı himaye ettikleri için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.