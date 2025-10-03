Haberler

Bakanlardan Basketbol Gelişim Merkezi Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Suriye Gençlik ve Spor Bakanı Mohammed Sameh Hamedh, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti ve tesis hakkında detaylı bilgi aldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Bakan Bak ve Hamedh'e TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yöneticileri de eşlik etti. Basketbol Gelişim Merkezi hakkında detaylı bilgi alan Suriye Gençlik ve Spor Bakanı, 500'er kişilik altyapı salonlarını, 10 bin kişilik Ana Salonu ve sosyal alanları gezdi. Daha sonra Milli Takımlar Salonu'na geçen heyet, burada incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından heyetler arasında toplantı gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
