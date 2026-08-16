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Bakanlar Diyarbakır'da Maç Tribününde

Bakanlar Diyarbakır'da Maç Tribününde
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasındaki maçı Diyarbakır Stadı'nda birlikte izledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK takımları Diyarbakır Stadı'nda karşılaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda parti temsilcisi maçı tribünden takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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