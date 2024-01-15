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Bakan Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel, ülkemizden ayrıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor maçında yaptığı sevinçle tepki çeken ve kadro dışı bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in ülkemizden ayrıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Trabzonsor maçında yaptığı sevinçle tepki çeken ve kadro dışı bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

"ÜLKEMİZDEN AYRILDI"

Sosyal med" Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır."

Bakan Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel, ülkemizden ayrıldı

"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel'in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söylemişti. Evren, Antalyaspor'un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA nezdinde 4'lü görüşme gerçekleştiriliyor. Sözleşmesiyle ilgili son durum yarın netlik kazanacak. Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" demişti.

Bakan Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel, ülkemizden ayrıldı

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti. Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jehezkel'i, yaptığı hareketten dolayı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıklarını anımsattı. Evren, İsrailli futbolcunun ülkesine dönmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldığını ifade etti.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

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Yorumlar (2)

Panther Panthera:

Tesekkurler Antalya, Tesekkurler Yerlikaya

Yanıtla17
Sezgin Sezgin:

Trabzonspor hükmen de galip ilan edilmeli

Yanıtla61
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