Bakan Osman Aşkın Bak'tan sosyal medyada sürpriz yorum! İlkay Gündoğan transferini değerlendirdi
Spor Haberleri
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transferini sosyal medyada yorumladı. Bir gönderiye yorum yapan Bak, "Xavi, kendini sahaya atamayınca orta alana İlkay'ı çekmiş. İyi hamle." ifadelerini kullandı. Bakan Osman Aşkın Bak'ın yorumunu görünce futbolseverler oldukça şaşırdı. Kullanıcılar hesabın gerçek olduğundan emin olunca ise Bak'ın yorumu çok sayıda beğeni aldı.
Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan, Barcelona'ya transfer oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, deneyimli orta sahanın Katalan ekibinde forma giyecek olmasını sosyal medyada yorumladı.
"İYİ HAMLE"
Bakan Aşkın Bak sosyal medyada İlkay Gündoğan'ın transfer haberine yaptığı yorumda, "Xavi, kendini sahaya atamayınca orta alana İlkay'ı çekmiş. İyi hamle." ifadelerini kullandı.