Bakan Osman Aşkın Bak'tan sosyal medyada sürpriz yorum! İlkay Gündoğan transferini değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transferini sosyal medyada yorumladı. Bir gönderiye yorum yapan Bak, "Xavi, kendini sahaya atamayınca orta alana İlkay'ı çekmiş. İyi hamle." ifadelerini kullandı. Bakan Osman Aşkın Bak'ın yorumunu görünce futbolseverler oldukça şaşırdı. Kullanıcılar hesabın gerçek olduğundan emin olunca ise Bak'ın yorumu çok sayıda beğeni aldı.