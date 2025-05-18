Bakan Osman Aşkın Bak'tan Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Galatasaray'a Tebrik Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederek başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutluyorum. Ayrıca sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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