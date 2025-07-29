Bakan Osman Aşkın Bak'tan Ertuğrul Doğan'a Tebrik Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Ertuğrul Doğan'a Tebrik Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum. Bu yeni dönemde Ertuğrul Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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