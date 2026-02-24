Bakan Bak, milli sporcularla iftarda buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular ve federasyon başkanlarıyla iftar yaptı.

Bakan Bak, iftar programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımında, "Ankara Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde milli sporcularımız ve federasyon başkanlarımızla iftarda buluştuk. Ramazan'ın bereketini spor ailemizle aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.