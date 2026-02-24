Haberler

Bakan Bak, milli sporcularla iftarda buluştu

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular ve federasyon başkanlarıyla birlikte iftar yaptı. Bakan, programın mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular ve federasyon başkanlarıyla iftar yaptı.

Bakan Bak, iftar programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımında, "Ankara Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde milli sporcularımız ve federasyon başkanlarımızla iftarda buluştuk. Ramazan'ın bereketini spor ailemizle aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
