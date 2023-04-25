Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding'i yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 17. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." - İSTANBUL