Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle parkede buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle parkede buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle parkede buluştu

Yozgat'ta ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışının ardından Çorum'a ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.

Yozgat'ta ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışının ardından Çorum'a ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara dönüşü Çorum'a ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Millet Bahçesi'ne geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde gençlerle de bir araya gelerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra onlarla birlikte basketbol maçı yaptı. Bakan Kasapoğlu ile birlikte Vali, Başkan ve Rektör de sahada yer aldı. Maçın ardından Bakan Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu Yozgat Çorum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title