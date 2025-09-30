Bakan Göktaş, Dünya Şampiyonu Millilerimizi Tebrik Etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt ile milli para atlet Aysel Önder'i telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli yüzücü Defne Kurt ile Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre T20 finalinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atlet Aysel Önder ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede milli sporcuların elde ettiği tarihi başarıların Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum. Ülkemiz adına büyük başarılara imza attınız. Her daim sizlerin yanınızda olmaya, elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Desteği için Bakan Göktaş'a teşekkür eden milli sporcu Kurt, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme azmiyle çalışacağını ve bayrağı gururla dalgalandırmaya devam edeceğini vurguladı. Milli sporcu Önder ise Bakan Göktaş'a desteği için teşekkür ederek, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmek için azimle çalıştığını ifade etti.