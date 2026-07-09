Bakan Bak: 'Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon olan TVF Spor Lisesi ile kızlarda ikinci olan Sancaktepe Okyanus Koleji için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF - International School Sport Federation) tarafından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden okul takımlarımız büyük bir başarı elde etti. Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonasında erkeklerde şampiyon olan TVF Spor Lisesi ile kızlarda finalde mücadele ederek ikinci olan Sancaktepe Okyanus Koleji'ni yürekten kutluyorum. Okul sporlarında elde ettiğiniz başarı, Türk voleybolunun geleceği adına umut vericidir. Bizleri gururlandırmaya, ay yıldızlı bayrağımızı nice zaferlerle dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tam. Teşekkürler gençler, yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı