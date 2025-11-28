Bakan Bak'tan TMPK Başkanı Murat Aksu'ya Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanlığına yeniden seçilen Murat Aksu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin İstanbul'da yapılan 17. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Murat Aksu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.