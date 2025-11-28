Haberler

Bakan Bak'tan TMKP Başkanı Aksu'ya Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMKP) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen Murat Aksu'yu tebrik etti ve başarılar diledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMKP) Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda başkanlığa yeniden seçilen Murat Aksu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMKP) İstanbul'da yapılan 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen Murat Aksu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
