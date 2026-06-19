Bakan Bak, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti, finalde mücadele eden Beşiktaş GAİN'i de kutladı.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında rakibi Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden siyah beyazlı ekibi de performansından dolayı kutluyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı